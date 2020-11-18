中天新聞台換照未過關，不僅各界譁然，台內主播與員工對於即將「被失業」更是瀰漫著低氣壓與不捨，中天主播主播戴立綱表示，他只想到一件事情，「過年將至，看著許多年輕的同事，他們上有老，下有小，還有的人有房貸，年怎麼過哪？」主播簡至豪無奈地說，謝謝NCC讓他看到甚麼叫做權力，「我從來沒有被失業過，這是第一次被失業，那種感覺不是吃鐵飯碗的人會懂的」，

簡至豪說，2020已經很亂了，好不容易走到年底差幾天可以到2021，覺得可以重生之際，沒想到在這一刻沒有看到光明，反而又看到了黑洞當中的黑洞。NCC的記者會上曾說，會考量到員工500名生計，最後顯然仍犧牲中天員工生計，「你選擇的是政治！一般老百姓的失業跟失落，是你這種吃鐵飯碗的人完全無法可以體會到和感受到的，當蔡政府說，他們永遠會跟人民站一陣線，顯然今天的這一刻就是一個最大的諷刺！」

戴立綱表示，這幾年下來《新聞龍捲風》也經歷了許多風風雨雨，他還是秉持自己氣象主播的客觀方式在做節目，因為有老闆的相挺，讓他們能自由發揮，以非常好的方式表現。他坦言自己非常不捨，「我在這邊16年，有的人比我還早到，來了都20幾年了，沒想到會有一個外在的力量造成大家挫折感這麼嚴重，在現在的世道和環境之下，也許我們就是小小的犧牲者吧！」他說以後還是會秉持做新聞的原則，繼續做該做的事情，「當然政府這麼大的一個風暴過來，對我們來說也是一個很大的創傷」。

《頭條開講》節目主持人林嘉源表示，待在中天13年，他沒有對不起良心，每一條新聞都是用專業的態度去製播，「如果今天執政黨聽不慣我們的聲音，決定把我們關掉，當然，歷史會記住這一天」、「今天11月18日，就是新聞已死日，大家絕對會記住這一天」。他很遺憾當局只是因為不爽、不想聽，跟其他聲音有牴觸，就覺得這個聲音是不好聽的、就把他們給抹煞掉。

他說自己對中天很有感情，「在這裡第一次出國採訪，第一次播新聞，第一次當主持人，這裡！都給我很大的空間」，沒有因為他在中天，所以做事方式不一樣，他也沒有因工作而對不起專業。

主播鄭亦真表示，大學是學傳播相關科系，畢業後起初在其他電視台，後來到中天，中間出國到國外的電視台服務，回國後還是回到中天，中天佔了她的青春很大一部分，「過程中我們共同經歷過很多事，其實中天人都很團結，當今天聽見不予換照時，大家表面雖然淡定，但心裡是很難過、很痛的；如果因為反對，而跟執政黨不一樣，就出現雙重標準，被嚴厲對待，那以前我們學的第四權在哪裡？新聞自由在哪裡？言論自由又在哪裡？以後如果執政黨做得不好，就不能講話嗎？我覺得這一點讓我很害怕」。

她從學生時代就是新聞人，所以覺得相當震撼，真的沒有想到NCC會是「7：0」的方式通過，這等於是全數通過，「我剛很想哭，但我哭不是因為會沒有工作了，我相信中天會有好的安排，只是對於台灣社會好像沒有信心，真的對言論自由沒有信心了，因為這個比數，讓我太心寒了」。

中天新聞部政治中心召集人邵鈺敏表示，記得蔡英文總統在今年勝選的時候，講了一句讓她很感動的話「我要留下一個更好的台灣給你們」，她相信很多人因為那句話而感動，但今天在這狀況下，你會很懷疑什麼叫做更好的台灣，這所謂更好的台灣是指，民進黨認為更好的台灣，還是只能是由他們來定義，而不是全部台灣人所有一切都能夠被包容、被接納。

她說自己很喜歡一句話「因為理解而諒解」，當你理解對方的立場，也許就會知道為什麼對方會有這樣的言論；但很顯然的在這樣的政府之下，他不打算理解你的言論，甚至直接封口，不讓你再有說出和他不一樣聲音的機會，「你會很懷疑，這真的是你想安身立命的台灣嗎？在上個月，我還是覺得台灣是我想要安身立命的地方，但現在很懷疑，在這樣一個執政者當下，這還會是你想要安身立命的地方嗎？」

新聞節目中心製作人于潤邦說，這看似一個最美好的年代，但卻是有著最令人震驚的結局，「台灣的新聞民主不是一朝一夕可以達到的，從小講到現在，民進黨爭取到了，但現在看來是民進黨進一步把它毀了，可能不是全黨的共同意志，但是放任部分意志去毀掉這個共同價值，這也是全部民進黨員都該背的共同原罪。更可怕的是，他未來要洗腦台灣下一代的年輕人，讓他們只有一種價值觀，這會是一件很可怕的事」。

中天新聞部專題記者金汝鑫表示，自己就是大家說的「上有老母，下有幼子，要養家糊口」的人，對他來說工作很重要，而中天新聞台是一個可以讓他工作，又可以全力以赴打拼的地方。他一直認為，不管藍綠，新聞自由是底線，言論自由是底線，怎麼可能會關，因此當聽到NCC說關的時候，真是不敢相信，一整天心情大受影響，「還好公司讓我們知道，我們還會繼續努力轉戰，繼續把我們的精神走下去」。他說中天是一家有溫度的公司，來之前大家都說是個很操的環境，來了之後發現是很好的環境，專題的部分也可以讓他發揮所長，所以他一做就做了8年。

新聞節目中心執行製作人葉雲銘指出，這次NCC換照事件，讓他覺得政府好像就只想要聽他們想要的聲音，所以讓媒體人受到很大的挫折，他們一直很守本分在做我們自己，但遇到這樣的挫折，會讓他們面對接下來台灣的媒體及新聞生態時，畫上一個很大的疑問。

中天新聞部專題中心採訪主任賴麗櫻表示，她其實一直對中天新聞部很有信心，「就算被關台掉了，也關不掉我們的聲音！」新聞人的骨氣和傲氣在這時候彰顯出來，她會留著一起奮戰，因為關得不合情不合理，於理於法都不對。「老闆在這個時候鼓勵大家，讓大家有後盾，就是說不用擔心過年，還是有年終，我覺得這是非常大的鼓勵！」

她說，即便沒有這個頻道，轉往別的平台，還是會繼續為這個平台發聲，只要民眾有需要我們，因為現在很多議題他台不做，尤其中天被NCC鞭打成這樣，同業都嚇到了，記者在外面都有這種感受！她認為新聞不該是幫政府當化妝師，幫政府擦脂抹粉說好棒棒，這種新聞非常好做，執政黨看了也開心，但身為媒體還是要有監督的這份力量，讓民眾看到存在價值。

(中時 )