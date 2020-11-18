本周開打的109學年度富邦人壽大專籃球聯賽除了增加轉播場次，更自行開發5G手機遠程直播技術，增加78場直播賽事，大大提升賽事轉播率，也提供無法到場的球迷更安心、即時地收視管道。

大專體總從本學年聯賽加碼研發5G手機直播，在比賽現場架設智慧手機進行拍攝，在有限的預算之內，創造出更高品質、低延遲的轉播服務，本屆合計237場賽事有205場進行轉播，且都是大專體總自行製作，其中78場為5G手機直播賽事，女籃共增加22場，讓球迷天天都有球賽看，男籃則做到場場轉播的服務。

大專體總秘書長曾慶裕表示：「近年UBA賽事的可看性在各校的積極投入下越來越高，增加轉播讓大家的努力被看見，一直是我們的目標，今年除了127場電視轉播外，大專體總也研究出5G手機遠程直播，與我們的媒體志工SSU一起組成製播團隊，讓UBA整體的轉播率達86%，也希望透過科技的進步，為時代留下紀錄。」

北市大學女籃隊錢薇娟教練對於增加轉播表示：「這是非常好的消息，科技越來越進步、收視方式更加多元，很感謝大專體總營造這麼好的環境，畢竟有觀眾的支持，對運動員來說是最實質的鼓勵，有越多的轉播，也給我們越大的鼓舞。」

昨天公開女一級成功大學與台灣大學之戰，也是今年UBA首場5G手機直播賽事，兩隊拚到二度延長才分出勝負，精彩過程透過轉播即時放送，成大隊長王勻妤說：「和台大打到2OT贏球，很多我們的粉絲、朋友都在線上幫我們加油，讓我們感受到他們的支持和熱情，很感動。」

(中時 )