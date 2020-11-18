達方今年在新冠疫情與中美兩國爭端的影響下，第三季仍繳出合併營收新台幣61.1億元，稅後每股盈餘1.01元，皆較去年同期雙位數成長的成績單。旗下專攻壓電與天線元件的子公司詠業科技（6792）在2018年加盟達方集團後，也展現公司策略聯盟布局的初步成果，並在19日登錄興櫃交易。

達方表示，旗下周邊、綠能與整合元件暨材料三大事業近年積極執行對內精實整合、對外策略聯盟的策略。不斷在既有的核心事業上強化競爭力，也努力在併購事業上展現綜效，規劃以全球化生產的佈局，掌握未來5G與IoT新趨勢下對IT與綠能產業的新興需求。

除了佈局綠能事業掌握成長契機外，公司亦將綠能理念根植於企業文化之中。今年10月間由董事長蘇開建帶領集團一級主管騎乘自家智慧動能自行車品牌「BESV」及所代理品牌公路車，經花東太魯閣直攻臺灣公路最高點合歡山武嶺，完成「東進武嶺」的挑戰活動，展現出對綠能事業發展與綠能文化倡導的熱忱。

(工商 )