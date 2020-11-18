加密通貨比特幣重現2017年狂飆神話，繼17日站上17,000美元，是近3年來首見後，18日進一步飆破18,000美元，觸及2017年12月來最高點。

比特幣今年來行情暴漲，除受到因應疫情的寬鬆刺激措施帶動，也與此虛擬通貨被公認具抗通膨魅力及漸被主流接受有關。

比特幣價格周三續漲到18,483美元，光是最近3個交易日就累漲17％，今年迄今漲幅約160％。比特幣目前的價位，正逐步逼近2017年12月所創的歷史最高價19,783美元。

比特幣周二才突破17,000美元大關，據比特幣價格追蹤網站CoinDesk，該全球最大加密通貨周二交易價來到17,030美元，為2018年1月7日來新高。

此外照虛擬通貨數據平台CoinMarketCap的資料，比特幣報價周二創高後，市值達3,280億美元，超越2017年12月17日締造的3,227億美元，當天比特幣價格逼近2萬美元天價。

業內人士指出，比特幣今年狂漲有幾項因素，包括各國政府為對抗疫情大推貨幣和財政刺激措施，另外就是傳奇對沖基金操盤手瓊斯（Paul Tudor Jones）、卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）等投資大咖，也表露投資比特幣的興趣。

投資平台eToro分析師彼得斯（Simon Peters）指出：「比特幣在耶誕節前攀上歷史新高2萬美元不是不可能。」他說：「投資人把比特幣當成抗通膨工具，來對抗政府猛推刺激政策帶來的後果。」

比特幣價格節節走高攻破18,000美元大關，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）的創辦人達里歐（Ray Dalio）發推文坦承，關於比特幣，他「或許錯過些什麼」。

但達里歐仍不改對比特幣的疑慮，他認為此虛擬通貨的波動性過大，也不是理想的保值工具，擁有比特幣無助於保護購買力。最後即便比特幣成功取代法定貨幣，還是可能面臨政府頒禁令封殺的危險。

(工商 )