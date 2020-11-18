美國總統川普提名謝爾頓（Judy Shelton）出任聯準會（Fed）理事的任命案，17日在共和黨掌控的參議院仍闖關失敗，在程序表決中以47票贊成對50票反對遭到否決。謝爾頓常直言批評Fed，也不掩飾她與川普首席經濟顧問庫德洛的摯友關係，她的爭議之處還包括主張恢復金本位制。

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