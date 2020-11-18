Fed理事任命案太爭議 參議院闖關失敗 21:512020/11/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普提名謝爾頓（Judy Shelton）出任聯準會（Fed）理事的任命案，17日在共和黨掌控的參議院仍闖關失敗，在程序表決中以47票贊成對50票反對遭到否決。謝爾頓常直言批評Fed，也不掩飾她與川普首席經濟顧問庫德洛的摯友關係，她的爭議之處還包括主張恢復金本位制。 (工商 ) #Fed #任命案 #爭議 #參議院 #闖關失敗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 17億討嘸5／Uber勝訴表明不繳罰金 案交北市就等柯P表態 09:172020/11/18 社會 偷單車、高粱、竄改出勤記錄 荒唐消防員遭免職 14:492020/11/18 社會 影》中天新聞台不予換照 NCC說明審查結果 13:542020/11/18 政治 中天新聞台案 扁：無關中資卻是新聞自由重大爭議 17:452020/11/18 政治 高雄都審興革啟動 將縮短建案審議時間 16:462020/11/18 政治 避免馬國女大生案重演 新北警邀外籍生座談 15:252020/11/18 社會 直得、穎崴上市案 證交所董事會通過 04:102020/11/18 證券．權證 丁案衝擊萊豬輸台 蘇姿態放軟 04:102020/11/18 社會新聞 川普Fed理事人選爭議性過高 參院共和黨人也反對 16:242020/11/18 國際 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 財經熱門新聞 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 台積電帶頭衝 2021太驚人？ 散戶要顧好這3檔 - 財經 撤離大陸是信任？ 蘋果砍紅色供應鏈逾1400億投資 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 RCEP簽署 大陸奇招？ 專家爆美2大盟國不想選邊站 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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