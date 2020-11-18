鮑爾：疫情升溫威脅未來數月美國經濟 21:512020/11/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會主席鮑爾17日指出，新冠疫情加速擴散，對未來幾個月的經濟構成重大威脅，疫苗的潛在發展會如何改變前景，目前還很難下定論。他說，新冠病毒蔓延是近期的一大風險，令人憂心的是，大眾對抗疫努力失去信心，儘管疫苗研發有所突破，美國經濟完全復甦仍是漫漫長路。 (工商 ) #鮑爾 #美國經濟 #疫情升溫 #數月 #美國聯準會主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國旅遊協會：今年旅遊支出預估縮水5千億美元 回復以往恐等4年 13:322020/11/18 財經 後疫情時代 美股與新興市場採股債兼備多元策略 20:092020/11/18 財經 美國疫情大爆炸 沈富雄嚇壞：我若是拜登不敢接這國家 19:132020/11/18 政治 大陸飼料需求飛升 美農作物價漲逾3成 04:102020/11/18 全球財經 《半導體》聯發科今年「疫」軍突起 蔡力行：明年持續正面 11:252020/11/18 財經 大陸債券有利 外資規模衝高 04:102020/11/18 投資理財 電商夯 沒落商場改造倉儲中心 04:102020/11/18 全球財經 陸港觀盤－資金行情 周期股領漲 04:102020/11/18 全球財經 《國際社會》亞洲疫情拉警報 東京、南韓單日確診創新高 16:482020/11/18 財經 美國首次使用艦載飛彈成功攔截洲際彈道飛彈 22:372020/11/18 國際 財經熱門新聞 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 台積電帶頭衝 2021太驚人？ 散戶要顧好這3檔 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 RCEP簽署 大陸奇招？ 專家爆美2大盟國不想選邊站 - 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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