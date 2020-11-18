美國聯準會主席鮑爾17日指出，新冠疫情加速擴散，對未來幾個月的經濟構成重大威脅，疫苗的潛在發展會如何改變前景，目前還很難下定論。他說，新冠病毒蔓延是近期的一大風險，令人憂心的是，大眾對抗疫努力失去信心，儘管疫苗研發有所突破，美國經濟完全復甦仍是漫漫長路。

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