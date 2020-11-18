羅賓漢考慮IPO 最快明年Q1掛牌 21:512020/11/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美媒周二報導，美國線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）的母公司Robinhood Markets，正在聘請銀行顧問諮詢IPO（首次公開募股）事宜，最快可能於明年第1季掛牌上市。但報導也說，羅賓漢對於是否IPO仍在深思熟慮中，不排除最終放棄這個選項。 (工商 ) #羅賓漢 #IP #Robinhood #考慮 #掛牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5G爆發 璟德一路旺到明年 04:102020/11/18 證券．權證 中市雙十公車新制 明年上路 04:102020/11/18 地方新聞 新冠疫苗 台灣最快明年中開打 04:102020/11/18 社會新聞 清大開5名額 找跨領域音樂人才 19:012020/11/18 寶島 《鋼鐵股》中鋼董事長：有信心今年賺錢 明年Q1續旺 16:312020/11/18 財經 《汽車股》攻電動車市場 英利-KY明年營收比重拚逾1成 09:432020/11/18 財經 港府擬單方面放寬粵澳居民抵港檢疫安排 最快下月實施 12:242020/11/18 兩岸 正新輪胎售價 明年1月調漲 04:102020/11/18 證券．權證 《未上市個股》布局發酵 詠業明年營運估成長15％ 17:222020/11/18 財經 台泥李鐘培：明年營運樂觀 04:102020/11/18 證券．權證 財經熱門新聞 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 台積電帶頭衝 2021太驚人？ 散戶要顧好這3檔 - 財經 撤離大陸是信任？ 蘋果砍紅色供應鏈逾1400億投資 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 RCEP簽署 大陸奇招？ 專家爆美2大盟國不想選邊站 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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