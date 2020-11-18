據美媒周二報導，美國線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）的母公司Robinhood Markets，正在聘請銀行顧問諮詢IPO（首次公開募股）事宜，最快可能於明年第1季掛牌上市。但報導也說，羅賓漢對於是否IPO仍在深思熟慮中，不排除最終放棄這個選項。

(工商 )