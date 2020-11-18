許多人心中的「玉女掌門人」周慧敏出道37年，至今氣質美顏完全不輸當年；周慧敏工作室偶爾分享她過去作品的美照，今（18）日公開25年前拍《刀馬旦》京劇照，隨意一個笑容迷倒萬千少男，有死忠粉絲直呼「這是讓我變粉絲的電視劇」。

周慧敏工作室在微博上傳一段1995年工作的拍攝花絮，畫面中周慧敏為戲打扮成京劇造型，頭上戴著厚重的髮飾，身上穿著傳統戲服，儘管臉上化了艷麗的妝，但一眼就能認出是周慧敏；在花絮影片中工作人員替周慧敏整理衣服時，她望向鏡頭微微一笑，一個眼神讓人無法轉移目光。

周慧敏25年前拍《刀馬旦》京劇照，隨意一個笑容迷倒萬千少男，有死忠粉絲直呼「這是讓我變粉絲的電視劇」。(圖/ 摘自周慧敏微博)

而文中也提到，很開心收到這段花絮，「一個個難忘的影像，記下一次體力大挑戰但團隊間好有愛的合作經驗」；另外當時周慧敏合作的對象是已故的羅文先生，她也想起對方是個溫暖的人。

電視劇《刀馬旦》是由周慧敏、梁藝齡、陳錦鴻和譚耀文主演，內容是講女京戲班為主的題材，當年周慧敏玉女形象深植人心，每次有作品都引起熱烈討論；現在周慧敏已經53歲，但她的凍齡顏值至今仍美暈許多粉絲。

(中時新聞網)