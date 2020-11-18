現年57歲演員孫興，1990年自香港來台發展，因演出《希望之鴿》一劇爆紅，1994年拍攝《倚天屠龍記》飾演楊逍一角，更被喻為最成功的版本；後期走起喜劇路線的他，在《春光燦爛豬八戒》裡飾演太白金星更讓他又紅了一波。

近年漸漸淡出台灣演藝圈的他，重心逐漸轉往大陸，不改愛唱歌、表演的本性，有時能在微博上看到一些孫興的商演影片；他載歌載舞的精彩演出，更讓人讚他寶刀未老。

孫興乘遊艇出遊 生活相當愜意 (圖/ 翻攝自微博)

昨(17日)，孫興在社群平台上更新了自己搭遊艇出遊的照片。照片中他穿著白色背心，頂著一頭長髮在遊艇上當起DJ，從照片上看來，設備十分專業；孫興一邊拿著攝影機、一邊調著手邊的混音器；他自己也在貼文中說道：「打碟我是專業的，遊艇我是認真的」。

網友們看見孫興的生活過得如此愜意、瀟灑，紛紛抱以羨慕的眼光讚這真是夢寐以求的生活；還有粉絲關心孫興，海上風大溫度低，只穿一件背心實在太少，還是多加件外套才不容易感冒。

圖/ 翻攝自微博

昔日楊逍一頭長髮，眼神裡都是深情，如今孫興也是長髮，看他發佈的視頻，他的遊艇有兩層，船上也只有他一個人。他開著遊艇出海生活愜意，跟著音樂跳舞更是樂逍遙。

(中時新聞網)