雅典當局週日表示，在進行下水道工程時，在雅典市中心地下，發現了情況良好的信使神赫密士（Hermes）頭像。

美聯社報導，希臘文化部說，這個頭像應該是古希臘時期，安置在路口，擔任街道標記的用途。粗略考證，這個雕像的完成時間應該是公元前300年左右（約東周戰國中期）。學者說，這個赫密士像屬於「成年型」，有著大鬍子，通常我們認為赫密士形象大約會更年輕一些。

頭部的樣式是希臘著名的雕塑家阿爾卡美涅斯（Alcamenes）所創造的風格，他是公元前5世紀的人物，之後他的雕塑風格被沿用了幾百年。

赫密士是奧林匹斯十二主神之一，以靈敏、迅捷的飛毛腿形象最著名，因此是信使神、旅行之神、運動與競技之神，之後又衍生為商業之神、偷盜之神等形象。到了羅馬神話中，類似的角色是墨丘利(Mercurius)。

著名法國奢侈品牌「愛馬仕」，字源就是Hermes。

(中時新聞網)