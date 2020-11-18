台中捷運試營運首日創7萬乘客紀錄，但單條捷運仍將面對虧損嚴峻考驗。台中捷運公司林志盈18日表示，初估營運首年將虧損6.56億元，經提前佈屬開源節流，日前開箱五星級女廁，是全國首創「公廁出租」創意奇招，此外，已開賣周邊商品，後續將再出推創新行銷，估計明年附屬收入可將超過總營收的1成，希望虧損樽節在6億元以內。

林志盈指出，初估捷運綠線首年日運量約5萬1500人次，平均票價為23.68元計算，運輸票箱收入約4.45億元，加上附屬事業收入初估為5千萬元，總收入約為5億元，扣除營運成本等費用，首年初估虧損6.56億元，中捷超前佈屬、開源節流，積極朝向少虧為贏的目標，他強調：「沒有賺到錢，也要賺到掌聲」。

中捷公司開源連廁所都不放過，「松竹站暨高鐵台中站女廁商業空間租賃案」，是全國首創公廁出租創意奇招，打造五星級女廁。（資料提供／陳淑芬台中傳真）

台中捷運公司董事長林志盈說，中捷超佈屬，綠線一通車就立刻推出5輛車彩繪列車及燈箱廣告等陸續都上路。（中捷提供／陳淑芬台中傳真）

中捷公司開源連廁所都不放過，日前開箱的五星級女廁，有粉紅搭配粉藍色系的「公主風」及深藍搭配磚紅色的「博物館風」廁所，搭配空間裝飾及梳妝台，各呈現可愛、雅緻風格令人驚豔，這也是全國首創公廁出租行銷案。

林志盈說，中捷建造好廁所基礎硬體設施後，有人提出將廁所招標「出租」給廠商做品牌形象的點子，由得標廠商花錢施工作設計裝潢成企業形象主題廁所，大批來往捷運乘客如廁需求量大，主題廁所儼然變成「最有味道」的品牌宣傳場域。

林志盈表示，依照最新建築法規設計，男、女廁間比例為1比5，中捷綠線沿線包括市政府站、高鐵台中站等大站都規劃有15間女廁，並依規定設置相當男廁數量。根據台北捷運統計，捷運客群約有60％女性，為友善女性，讓她們如廁的環境好一點、並能有化妝台可以整理儀容，中捷選定松竹站、高鐵台中站兩個點，試辦「松竹站暨高鐵台中站女廁商業空間租賃案」。

林志盈指出，中捷公司事業單位人員拿著企劃案主動去找曾獲英國公開網站票選世界十大精采廁所的中友百貨及藥妝連鎖店等廠商洽談，有3家業者都相當感興趣，但疑受疫情影響，最後，僅中友百貨來投標。

林志盈強調，雖租金不高，但畢竟是一筆收入，更重要是提升更舒服用廁空間，若效果反應不錯，未來也可能再擴及其他站，甚至擴大到男廁，也希望吸引更多廠商投標帶動更多的商機。

「要賺錢不能等太陽出來才打拼，要摸黑就超前佈屬！」林志盈說，中捷綠線一通車，就立刻推出五星級廁所開箱、5輛車彩繪列車及燈箱廣告都陸續上路，高鐵台中站出口區也推出「小綠綠福利社」，開始展售周邊商品。

林志盈強調， 聯合開發收入部分並不屬於中捷公司，且沿線各站原本就未規劃商業空間，可說是「先天不足」。中捷經全面盤點，已選定不影響動線及安全地點，後續將規劃作為簡易商業空間，對增加收入將不無小補。此外，IP智財權收益、機廠廠房屋頂出租供設太陽能面板發電、拓展物業管理等都有努力空間。

林志盈指出，明年附屬事業收入目前已突破5千萬元，超乎原本預期。未來，除推出運輸票箱推動旅遊票優惠等提升運輸量方案外，一定會讓民眾看到中捷呈現出台中地方特色的創新營運行銷方案。

(中時 )