政府汽車舊換新補助5萬元進入最後倒數計時，現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業宣布，針對現代品牌豪華商旅車GRAND STAREX，11月底前加碼贈送5萬公里免費定期保養優惠，搭配補助只要134.8萬元起。

南陽介紹，全新現代GRAND STAREX具有歐風雍容大器造型，符合人性設計的豪華座艙，搭配四輪獨立懸吊系統，兼顧操控靈活度與乘坐的舒適性；GRAND STAREX搭載的2.5升共軌直噴柴油引擎，動力輸出可達170匹馬力、45公斤米的大扭力，符合目前最嚴苛的歐規六期排放標準，也符合能源局一級油耗節能標準，是台灣豪華商旅車市場CP值最高的車款。

在主被動安全方面，GRAND STAREX全車系標配ESC電子車身穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡防滑控制系統、EBD電子煞車力道分配系統、雙前座輔助氣囊、光感應自動啟閉頭燈、ISO FIX兒童安全座椅固定裝置、TPMS胎壓偵測系統、車門防撞鋼樑以及倒車雷達系統；旗艦款更增加雙前座側邊氣囊、四路行車視野輔助系統、BSD盲點偵測警示系統、LCA車道變換警示系統、RCTA後方交通警示系統。

(工商 )