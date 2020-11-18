台中市經濟發展局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，因台開遲未返還結餘款，全案已進入法律訴訟階段。為保債權，台中市府以現有資料逕行辦理結算，並向台中地方法院聲請假扣押台開約4.29億元的財產，日前已法院裁定核准。不過，台開公司聲稱，公司尚未收受台中市政府所稱假扣押裁定，尚無法完整回應其說明。

台中市經發局18日表示，市府2002年至2019年間委託台開公司出售位於台中工業區約70筆護坡地，期間共售出63筆，但該公司遲未返還結餘款，市府於11月6日向法院聲請假扣押確保債權，法院11月13日民事裁定，市府勝訴。

經發局進一步說，判決書中記載，除此件結餘款爭議外，台開與市府尚有其他爭議案件，合計高達32億多元，目前均在訴訟中，且從該公司網站上公開財務報告、資產負債表，及現金流量表來看，台開後續如需返還上述款項，恐難支應，因此，法院認為，此案日後有不能強制執行或甚難執行疑慮，准許市府對台開公司進行假扣押。

經發局表示，除工業區歷年護坡地出售餘款外，針對台開公司在精密機械科技創新園區一期、二期等開發案，市府也已採法律訴訟程序，包含刑事、民事及仲裁案，都在進行中。至於目前正進行的台中豐洲二期園區開發案，正與台開公司修訂契約及會計師查核業務，市府一定嚴格把關，以守護市民財產。

對於市府上述的說法，台開18日以發布重大訊息方式，提出三項澄清內容，並表示一、我國工業區開發所需所有資金（含土地補償費等），向來由開發商自行籌措，政府僅為土地名義登記人，並協助相關行政程序，政府並無編列任何預算支應，工業區開發並無支用國家經費一分一毫。

二、台中精密園區一期、精密園區二期及台中工業區護坡地出售等案，土地尚未售罄，現正依約依法合作開發中，尚未達結算程度，故公司無法撥付相關款項，台中市政府自不應以現有資料，片面逕行辦理結算。至於公司與市府間爭議，正交由司法仲裁或訴訟中，並未確定。

三、依據台開今年第三季財報，「資產總計」逾370.47億元，扣除「負債總計」逾183.72億元之後，公司「淨資產」高達逾186.74億元，負債比50％，並無難以支應款項返還的疑慮。

(工商 )