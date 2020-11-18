來自新加坡的新人、華納新女力楚晴Jasmine Sokko，首張中文創作EP《新樂園 MADE IN FUTURE》今天上線。她參加選秀節目《即刻電音》受到矚目，臉上的面具是她最令人印象深刻的標誌，許多人曾好奇問她為何要蓋住臉表達自己，她表示：「希望帶了面具之後，大家能更加關注我的音樂。」

楚晴首張EP展示了站在「過去」「現在」和「未來」的交界點上的思考和想象。EP的6首歌照應故事的6個章節，講述了一個女孩角色Jasmine Sokko在一個虛擬遊戲中不斷升級進化到最後意識覺醒的過程，她選擇不遵循遊戲程序的規則和設定，並另辟蹊徑探尋鮮花和荊棘共生，希望和未知並存的「新樂園」。

她的首波主打〈女孩主義GIRLS〉由天后製作人倪子岡操刀制作，攜手說唱女王VaVa毛衍七，強勢出擊。Jasmine和 VaVa兩位在各自音樂領域憑自身實力創出一片天的女性創作人身體力行告訴所有女孩大膽去做任何自己想做的事情。 此次合作既是兩位創作人的先鋒碰撞，也是兩個女孩的惺惺相惜。

楚晴新造型半遮面，外貌令人好奇。（華納音樂提供）

楚晴推出全新單曲〈女孩主義Girls〉。（華納音樂提供）

(中時 )