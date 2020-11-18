中天主播簡至豪

謝謝NCC讓我看到甚麼叫做權力，我從來沒有被失業過，這是第一次被失業，那種感覺不是吃鐵飯碗的人會懂的。2020已經很亂了，好不容易走到年底差幾天可以到2021，覺得可以重生之際，沒想到在這一刻沒有看到光明，我反而又看到了黑洞當中的黑洞。NCC的記者會曾說，考量到員工500名生計，最後顯然犧牲中天員工生計，你選擇的是政治。一般老百姓的失業跟失落是你這種吃鐵飯碗的人完全無法可以體會到和感受到的，當蔡政府說，他們永遠會跟人民站一陣線，顯然今天的這一刻就是一個最大的諷刺！

中天主播戴立綱

這幾年下來新聞龍捲風也經歷了許多風風雨雨，我還是秉持自己氣象主播的客觀的方式在做節目，在氣象和節目兩個區塊來說，當然要不同的呈現，那老闆的相挺，讓我們也能夠自由發揮，才能夠把自己有一個非常好的方式表達和表現出來。只是到了今年遇到NCC的換照，心裡面是覺得不捨啦！一個電視台大家看著它的成長，看著它的發揮，許許多多的員工，大家有的從孤家寡人到生兒育女，相處了也都10幾年，我在這邊16年，有的人比我還早到，來了都20幾年了，老同事自己看在眼裡心裡面會覺得不捨啦！沒想到會有一個外在的力量造成大家挫折感這麼嚴重。

以後還是會秉持做新聞的原則，繼續做我們該做的事情，當然政府這麼大的一個風暴過來，對我們來說也是一個很大的創傷。當然我只想到一件事情，過年將至，看著許多年輕的同事，他們上有老，下有小，還有的人有房貸，年怎麼過吶？這讓我心裡面比較感傷吧！政府的力道下來，相較之下，要改變也是不太容易的事情，但在現在的世道和環境之下，也許我們就是小小的犧牲者吧！

中天新聞部專題中心採訪主任賴麗櫻

我其實一直對我們新聞部很有信心，就算被關台掉了，也關不掉我們的聲音！

新聞人的骨氣和傲氣在這時候彰顯出來，我會留著一起奮戰，關得不合情不合理，於理於法都不對。老闆在這個時候鼓勵大家，讓大家有後盾，就是說不用擔心過年，還是有年終，我覺得這是非常大的鼓勵！即便沒有這個頻道，轉往別的平台，還是會繼續為這個平台發聲，只要民眾有需要我們，因為現在很多議題他台不做，尤其中天被NCC鞭打成這樣，同業都嚇到了，我們記者在外面都有這種感受！

我們碰漲健保、土地、太陽能板等充滿挑戰的議題，新聞就是就是要做要這樣啊！

新聞不該是幫政府當化妝師，幫政府擦脂抹粉好棒棒，這種新聞非常好做，執政黨看了也開心，但我覺得還是要有監督的這份力量，讓民眾看到我們存在價值。

中天新聞部專題記者金汝鑫

像我就是他們說，上有老母，下有幼子的人，要養家糊口，對我來說工作還是很重要。這是一個可以讓我工作，又可以全力以赴打拼的地方，還好公司告知我們說，我們還會繼續走下去，大家會在一起，不然我今天是一整天，聽到NCC發言後，心情大受影響。這家公司是一家有溫度的公司啦！我來之前大家都說是個很操的環境，來了之後發現是很好的環境，專題的部分也可以讓我發揮所長，所以我一做就做這麼久了（8年）。我一直覺得說不管藍綠，新聞自由是底線，言論自由是底線，怎麼可能會關？所以今天說關的時候，我們真是不敢相信，影響心情，還好公司讓我們知道說，我們還會繼續努力轉戰，反正繼續把我們的精神走下去，這一塊讓我是很開心的！

頭條開講節目主持人 林嘉源

待在中天13年，我沒有對不起良心，每一題條新聞都是跟著專業的態度去做的，如果今天執政黨聽不慣我們的聲音，決定把我們關掉，當然，歷史會記住這一天。

今天11/18號，就是新聞已死日，大家絕對會記住這一天，因為不爽、不想聽，跟其他聲音有牴觸，就覺得這個聲音是不好聽的。我對中天很有感情，在這裡第一次出國採訪，第一次播新聞，第一次當主持人，這裡！都給我很大的空間。

我沒有因為我在中天，所以做事方式不一樣，我沒有因為我的工作而對不起我的專業，對待專業，都是一樣的，跟所有業界都一樣。不能因為這個聲音你不喜歡聽，就把我們給抹煞掉。

中天主播主播 鄭亦真

在大學裡，一直是學傳播相關的科系，畢業後起初在其他電視台，後來就來中天，中間出國到國外的電視台，回國後還是回到中天，其實，中天是佔了我的青春很大一部分。過程中我們共同經歷過很多事，其實中天人都很團結，當今天聽見不予換照時，大家表面雖然淡定，但心裡是很難過、很痛的；因為反對，而跟執政黨不一樣，就出現雙重標準，被嚴厲對待的話，那以前我們學的第四權在哪裡？新聞自由在哪裡？言論自由又在哪裡？以後如果執政黨做得不好，就不能講話嗎？我覺得這一點讓我很害怕，因為我從學生時代就是新聞人，所以讓我覺得相當的震撼，真的沒有想到會是7：0的方式通過，這等於是全數通過。我剛很想哭，但我哭不是因為會沒有工作了，我相信中天會有好的安排，只是對於台灣的社會好像沒有信心，真的是對於言論自由沒有信心了，因為這個比數，讓我太心寒了。

新聞節目中心製作人 于潤邦

看似一個最美好的年代，但卻是有著最令人震驚的結局。

台灣的新聞民主不是一朝一夕可以達到的，從小講到現在，民進黨爭取到了，但現在看來是民進黨進一步把它毀了，可能不是全黨的共同意志，但是放任部分意志去毀掉這個共同價值，這也是全部民進黨員都該背的共同原罪。更可怕的是，他未來要洗腦台灣下一代的年輕人，到他們只有一種價值觀的話，這會是一件很可怕的事。

新聞部政治中心召集人 邵鈺敏

我記得蔡英文總統在今年勝選的時候，她講了一句讓我很感動的話「我要留下一個更好的台灣給你們」，我相信很多人因為那句話而感動，但今天在這狀況下，你會很懷疑什麼叫做更好的台灣，這所謂更好的台灣是指，民進黨認為更好的台灣，還是只能是由他們來定義，而不是全部台灣人所有一切都能夠被包容、被接納。我很喜歡一句話「因為理解而諒解」，當你理解對方的立場，也許你就會知道為什麼他會有這樣的言論；但很顯然的在這樣的一個政府的狀況下，他不打算理解你的言論，甚至直接給你封口，不讓你再有說出和他不一樣聲音的機會。

你會很懷疑，這真的是你想安身立命的台灣嗎？在上個月的時候，我還是覺得台灣是我想要安身立命的地方，但現在很懷疑，在這樣一個執政者當下，這還會是你想要安身立命的地方嗎？

新聞節目中心執行製作人 葉雲銘

這次NCC換照事件，讓我覺得政府好像好像就只想要聽他們想要的聲音，所以讓我們媒體人受到一些很大的挫折，就我們立場而言，我們還是很守本分的在做我們自己，但是遇到這樣的挫折，其實讓我們面對接下來台灣的媒體生態以及新聞生態，畫上一個很大的疑問。

(中時新聞網)