陸委會主委陳明通今晚透過視訊在華府智庫傳統基金會和台灣民主基金會舉辦的研討會上發表演說。繼蔡總統於國慶文告上向北京喊話兩岸應展開對話，陳明通再籲「對岸應跳脫狹隘的政治框架，展開有意義的對話」，減少誤判及誤解，共商和平相處之道。

根據陸委會發布的新聞稿，陳明通以「和平穩定是兩岸共同責任與最大利益」為題，說明當前台海情勢及中華民國政府的兩岸政策主張。

陳明通首先指出「中共應對風險變局的挑戰升高」，近期美國總統大選及中共召開五中全會，是影響兩國內外部發展的重大政治議程。

他表示，以兩岸交往互動70多年來的歷史經驗來看，欠缺民主改革的創新體制，較難有豐富多元的途徑及思維，來務實應對風險及變局，其決策治理模式也將對國際秩序與發展帶來不穩定變數。

對於今年以來，中共不斷加大對台海的打壓威嚇，陳明通說，此舉無助大國形象，其意圖以製造台灣恐懼的心理壓力，與其領導人近期強調「中國永不稱霸、不擴張、愛和平」等立場充滿矛盾，只會對國際形象帶來巨大的負面效果。

陳明通又說，台美關係近年來交流合作更為密切，美國持續對台軍售及通過諸多友台法案，充分展現台美是理念和價值的同盟。台灣作為亞太安全戰略負責任的一方，將持續深化台美關係與國際合作。

陳明通最後以蔡總統所言，表示維持兩岸關係的穩定是兩岸共同責任，兩岸應在符合對等尊嚴的原則下，促成有意義的對話。他說，我方有決心維持兩岸的穩定，也希望中方摒棄猜忌，以及透過脅迫遂行目的的思維，務實處理問題。

他又指，對岸應跳脫狹隘的政治框架，尋求溝通對話的可能，「我們呼籲北京當局放棄強加於人的框架，發揮彈性、智慧與創意，讓兩岸善意持續累積；展開有意義的對話，減少誤判及誤解，共商和平相處之道。」

(旺報 )