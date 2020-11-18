福斯（Volkswagen）全新跑旅車T-Roc，18日在台上市，首批預售500輛配額已銷售一空，展現驚人銷售魅力。台灣福斯汽車宣布，T-Roc車價104.8萬元起，全車系分為三個車型：280 TSI Life／280 TSI Style Design／330 TSI R-Line Performance，並且為台灣首次採用福斯全新品牌識別廠徽的車款，不只具有強大的動力輸出，更兼具日常實用機能性，全車系標配IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統、Digital Cockpit Pro 10.25吋全邏輯數位化儀表、Composition Media 8吋多媒體鏡面觸控主機（含Apple CarPlay與Android Auto）、LED高亮度頭尾燈與辨識度極高的六角形LED獨立式日間行車燈（含轉向指示燈），更在外觀上充滿年輕動感的設計，展現極富競爭力的跑旅本質。

台灣福斯指出，針對T-Roc推出上市限時優惠方案，今年底前購買T-Roc 280 TSI Life車型，即可以優惠價2.5萬元，升級車道維持及偏移警示系統與後行李廂電動啟閉尾門等價值5萬元配備，限量100輛。

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