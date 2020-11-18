350億元委外代操買進標的 10大權重股出列 22:112020/11/18 工商 呂淑美 、 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新舊勞退基金、勞保基金及國保基金109年度第2次國內投資委託經營350億元，火速遴選完畢，由安聯、保德信、野村、國泰、統一、富邦、復華等7家投信公司取得簽約資格；受到關注的是，此次委託投信代操的投資標的，將以「臺灣指數公司臺灣上市上櫃企業社會責任中小型股報酬指數」編製的成分股為限。 依臺灣指數公司最新一次公告，該指數成分股編列已將上市前50大市值個股排除掉，成分股權重前十大包括東元、光寶科、仁寶、英業達、微星、群光、中壽、緯創、大聯大及瑞儀等。 (工商 ) #仁寶 #大聯大 #東元 #緯創 #光寶科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7家投信拿勞退等四基金 共350億元委外代操 19:302020/11/18 財經 塭仔圳300億元案量上膛 「新莊海悅花園」4個月完銷動土 14:352020/11/18 房市新訊 疫情燒不停 巴菲特大買製藥股 04:102020/11/18 財經要聞 《集中市場》萬「四」俱備 三大法人買超213.92億元 15:232020/11/18 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 19:362020/11/18 財經 共創智聯未來 加工處扶植高雄軟體 17:402020/11/18 財經 5G國家隊ETF 100％鎖定台供應鏈 04:102020/11/18 投資理財 《觀光股》營運續拚回升 六角強攻4月高價 12:332020/11/18 財經 《盤中解析》台積電穩軍心 台股高檔強勢整理 11:082020/11/18 財經 閎康、光罩需求增 獲利登高 04:102020/11/18 證券．權證 財經熱門新聞 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 台積電帶頭衝 2021太驚人？ 散戶要顧好這3檔 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 RCEP簽署 大陸奇招？ 專家爆美2大盟國不想選邊站 - 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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