新舊勞退基金、勞保基金及國保基金109年度第2次國內投資委託經營350億元，火速遴選完畢，由安聯、保德信、野村、國泰、統一、富邦、復華等7家投信公司取得簽約資格；受到關注的是，此次委託投信代操的投資標的，將以「臺灣指數公司臺灣上市上櫃企業社會責任中小型股報酬指數」編製的成分股為限。

依臺灣指數公司最新一次公告，該指數成分股編列已將上市前50大市值個股排除掉，成分股權重前十大包括東元、光寶科、仁寶、英業達、微星、群光、中壽、緯創、大聯大及瑞儀等。

(工商 )