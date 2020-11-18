國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照案，未來52台將由哪家媒體進駐，主委陳耀祥直接點名公廣集團，直言「希望系統業者給公廣集團新聞頻道一個機會」。對此，公視董事、政大兼任教授鄭自隆表示，NCC主委講這句話，非常不適當。

鄭自隆表示，哪個頻道要由哪一台來進駐，是系統台與基地台的商業協定，政府機關應一句話都不講，「政府機關沒有立場講這句話」，NCC重整新聞區塊，而不是希望誰進來。

鄭自隆表示，中天絕不會坐以待斃，必會打行政訴訟，延長賽局，整起訴訟至少會拖1年以上，談進駐頻道為之過早。若公廣集團要爭取進駐52台，他認為，公廣集團旨在服務全國電視產業，應要求重組整個新聞頻道，不光要爭取華視，而是要爭取台視新聞台等所有無線新聞台都要入駐，才是公廣集團的格局。

公廣集團旗下數位頻道包含華視主頻、華視教育體育文化台、華視新聞資訊台、國會頻道1台、國會頻道2台、公視主頻、公視台語台、公視3台及客家電視台。其中僅有華視為獨立新聞台，符合52台全新聞頻道的要求。

華視總經理莊豐嘉於臉書表示，身為公廣集團的一份子，走優質路線的華視新聞，目前即有一個滾動式的新聞資訊頻道，「我們願意也有能力爭取這個機會。請大家給予支持。」

華視發布新聞稿指出，華視新聞身為公廣集團的一員，3年來朝著建構一個專業中立的優質新聞而努力，率先與事實查核中心深度合作，為國內第一家投入人力資源針對假新聞及假訊息推出專業的打假專題報導的媒體。

華視表示，華視對新聞節目的編排也力求全面客觀，涵括國際新聞與重大議題深度的追蹤和專業的報導。相信兼顧品質與深度的華視新聞團隊，能在新聞頻道帶給台灣觀眾更真確公正的內容。

(中時 )