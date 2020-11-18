許多人只靠一份固定薪水，往往存不了多少錢，所以希望透過投資理財來增加收入，投資股票就是其中一種常見的方法，有網友表示，自己是股票新手，最近找了一份新的工作 有多出來的薪水，打算每個月拿一萬元存股，也已經選好四家存股目標，想要四家都存，但不知道這樣行不行得通，因此想詢問大家的意見。

原PO在PTT發文，最近找了一份新的工作，有多出來的薪水 ，打算開始投資自己，第一件想到的事情就是存股，看了好多文章，心中也選定了四家存股的目標，分別是「中華電」、「兆豐金」、「台積電」及「大統益」。他表示，俗話說，雞蛋不放在一起，所以如果每個月有存一萬元的話，我想要四家都存，不知道這樣行不行的通，有沒有一次買四家存股，跟一次買兩家存股有什麼差別嗎？想聽聽大家的意見。

貼文一出後，不少網友紛紛提供建議，「萬三存股，你會自豪一輩子」、「挑月線kd50以下的買」、「存股宏達電」、「無腦台積」、「開國泰證券戶買零股。預留生活費，不要賣，然後你大部分的績效都會來自台積電，真心不騙」、「一個月一萬你買台積電就好了」、「一季買一家還差不多，你賺的錢太少了」、「 一萬一次買一家 不要買四家，不然你手續費就很虧」。

特別的是，許多人都不約而同提到兩支股票，就是0050和0056。「讀心經，讓心靜，年輕人，不容易，哥只推0050」、「存個股不如存0050」、「有台積電、中華電，就定期定額買0050吧，額度控制成每月能負擔的價錢」、「0050、0056你沒買這兩檔，就不是存股」、「一萬想存四家…0050零股見綠就撿」、「要避免空頭被洗掉，0050、0056安心存」、「0050你要的標的全包，定期無腦買」、「0050越來越貴，購入成本只會越來越高，反觀股價有高低，所以0050應該一次買，存股則找金融股」、「某高手推薦只要看到0050月線收黑就買，無腦多就好」。

(中時新聞網)