工紙大廠榮成（1909）獲得2020年台灣永續基金會「TOP50 台灣永續企業」、「台灣企業永續績優獎」。榮成已連續三年獲得台灣永續基金會「TOP50台灣永續企業」、「台灣企業永續績優獎」，以及連續四年獲得「企業永續報告書-金獎」。

榮成因應大陸禁廢令政策及中美貿易大戰影響，響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」，回台投資總額70億元，預計明年第一季完成二林廠紙機新建及紙機升級改造，並適時汰舊一台舊紙機；另在綠色包裝事業進行紙箱廠舊設備汰舊換新與自動化智能化升級改造計畫。

此次返台投資計畫全部完成後，二林廠總產能將逾85萬噸，台灣個體營收同步增長，本國員工數從1,069人增至1,235人。榮成藉由擴大在台灣母公司的營運動能，打造更智能化、更環保節能的低碳造紙、綠色包裝優質企業，進一步提升榮成在亞洲瓦楞紙箱用紙市占率。

榮成以資源循環利用的營運模式，參與並促進循環經濟，落實「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」的經營理念。去年回收349萬噸廢紙，為地球減碳1,650萬噸，相當於少砍5,000萬棵樹木，約當4.2萬座大安森林公園的吸碳量。

榮成集團自1978年成立以來即致力發展高效率利用資源技術，專注於廢紙資源回收再生，每回收1公斤廢紙做成再生紙箱，可為地球減少5.3公斤二氧化碳排放。

(工商 )