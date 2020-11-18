NCC拒絕讓中天新聞台換發新執照，對此國民黨主席江啟臣痛批，民進黨政府既關了新聞台，又堅持開放萊豬拒絕與人民溝通，就是搞獨裁，呼籲大家11月22日一起上街參與在台北舉行的秋鬥遊行，反萊豬、捍衛言論及新聞自由。

江啟臣與國民黨文傳會副主委鄭照新今晚拍攝影片，片中江啟臣指出，原本觀眾可以自由決定看哪一台，但未來有一台新聞台看不到了，民眾無法控制自己想看哪幾台，將由政府代替你決定。如今政府可以不給中天換照，等於是警告其他電視台不要罵政府，否則可以比照處理。未來從49到55台，7台新聞台播出的聲音恐怕一樣，這是我們要的民主嗎？政府口口聲聲要反對中共，但這樣下去和對岸有甚麼不同？

鄭照新則指出，民進黨政府不徵詢民意就開放萊豬，彷彿民眾應該買單，還為了護航政策將民間牛肉麵店業者拉下水，唯一可以監督的媒體也被執政黨拔除，英皇就此登基，此後沒有反對的力量，將讓她為所欲為。

江啟臣還說，缺乏反對力量在民主國家是很危險也很諷刺的事情，民進黨政府關新聞台、開放萊豬、拒絕溝通、不願謙卑、不尊重不同意見者的作為，就是獨裁，呼籲民眾一起在22日上街參與秋鬥遊行，要求政府還我們新聞自由。鄭照新也呼籲大家一起上街要回我們選擇的自由，選擇是否要進口萊豬、想要看哪一台的自由。

(中時 )