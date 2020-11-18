沿著桃園市龍潭大池自行車道一路往金龍路騎，朵朵向日葵讓土地剎時染上一抹金黃，讓行經此處的遊客大讚「不用去向陽農場也能看見小太陽！」大片花海的主人秦吉利說，雖然龍潭今年未加入桃園花彩節的行列，但依然能有秋日賞花的好去處，在11月底花期結束之前，歡迎民眾前來觀賞花卉風采。

佔地約2公頃的花田，裏頭開滿白色波絲菊、多色百日草、小油菊、向日葵等景觀綠肥作物，其位置鄰近六分陂，既有埤塘景觀，也有令人陶醉的花景，畫面舒適宜人，五彩斑斕的景色吸引不少遊客駐足打卡拍照，更大讚它為私房秘境。

除了向日葵花海外，周邊還開滿白色波絲菊、多色百日草、小油菊、向日葵等景觀綠肥作物。（黃婉婷攝）

花海主人秦吉利為新北三峽人，原先在工廠就業，20年前來龍潭購地種田，固定栽種一期稻作，二期則休耕轉種綠肥，一周通常會下桃園4次看顧農田，久而久之也對土地產生感情，不僅和農會、國小合作舉辦「插秧體驗活動」，過去曾主動協助花彩節播種，「可以說是半個龍潭人吧！」

「其實是無心插柳啦！」秦吉利說，他自小就對花卉情有獨鍾，花海更是讓人魂牽夢縈，在景觀綠肥興起之初，就一直推廣、栽種至今，過往主要種植波斯菊，今年靈機一動拿了向日種子想「換個口味」，也符合他樂觀開朗的個性，沒想到意外成為民眾打卡熱點，讓他受寵若驚，直呼未來將會繼續種下去。

(中時 )