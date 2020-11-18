桃園市楊梅區萬大路115巷與瑞福街的十字路口，尖峰時段車流量多，來往車輛互不相讓，過去一週還發生2起重大事故，經過民代多次爭取，加上路口肇事數偏高，總算讓市府交通局點頭，決議增設號誌維持交通秩序，確保民眾行車安全。

萬大路為外環道通往縱貫路的要道，周邊又鄰近黃昏市場、四維公園、瑞坪國中等設施，上下班時間交通容易打結。市議員鄭淑方指出，萬大路115巷與瑞福街交會的路口鄰近交通幹道，且道路筆直，來往車輛鮮少放慢車速，導致路口險象環生，民眾傷亡情事不斷傳出。

去年會勘時，交通局認為，由於路口設有閃光號誌，且標誌、標線尚屬清楚完整，應可提醒用路人減速慢行，因此市府在調查該處交通量、肇事率後，認為2項設置要素尚未達標，決議暫緩設置號誌，並請楊梅區公所加設反射鏡，避免駕駛因建物遮擋視線而釀禍。

時隔1年，該路口在一周內又發生2起重大車禍，駕駛慘淪為植物人。鄭淑方說，事故原因多為用路人車速過快，因此再度邀集分局、交通局前往現勘，依肇事危險路口的車禍數重新評估，研議增設號誌的可行性。

交通局交通工程科長劉廣堂認為，雖車流量仍不足，但考量現場交通設施已不足降低肇事情形，故決議將閃光號誌改為三色號誌，同時也呼籲用路人應減速慢行，保障生命財產安全。

(中時 )