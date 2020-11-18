東吳大學學生會今(18)日下午透過聲明表示，校方將在110學年度調漲宿舍費20％，學生會有所質疑。東吳大學則以新聞稿回應，住宿費用調整2成，換算金額，每位住宿同學每學期約增加2000元不等的費用，對於無法負擔的弱勢同學，除了教育部的補助，董事長也提供全額補助，以照顧需要幫助的同學。

東吳大學學生會指出，校方以學代提出意見非學務會議之權責、財務狀況不可公開、宿舍住宿費相較於地價便宜許多等原因，提高20％宿舍費，卻對於宿舍長期品質不佳等問題含糊帶過，未明確改善規劃，也不願向所有學生公開財務狀況，甚至倉促舉辦公聽會，也無任何公開的會議資料可供查詢。

東吳大學則回應，校方一直以來對於住宿同學的照顧不遺餘力，各項照顧除了人力的投入外，也都需要成本的投入。然而，住宿費自2004年至今已近15年未調整，這一期間不僅各項物價節節上升，學生工讀費也上漲超過60％，在長期入不敷出之下，不得不調漲住宿費。

東吳大學也提到，參考宿舍每床成本、市場行情後，在學生可負擔金額內，住宿費調整20％以適當反映宿舍成本。住宿費用調整20％，換算金額，每位住宿同學每「學期」約增加2000元不等的費用。對於無法負擔的弱勢同學，除了教育部的補助外，本校董事長也提供全額補助，以照顧需要幫助的同學。

對於宿舍環境，東吳大學強調，一直持續改善中，包括承租北投的泉思學舍等，這學期新生申請宿舍的獲配率已經達到100％。

針對宿舍費調整案，東吳大學提到，經學生事務會議通過後，將送校長核定公告，調整說明及各項成本亦會一併公告。

(旺報 )