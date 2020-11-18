BMW汽車總代理汎德公司，18日上市BMW M5高性能房車新改款。汎德介紹，全新M5帶著更銳利豪華的內外觀以及最新科技的配備，大量運用空氣力學與輕量化車體結構設計，搭配4.4升V型雙渦輪雙渦流八汽缸增壓汽油引擎，加上嶄新科技化的M跑格全數位虛擬座艙，搶攻台灣高性能買家市場。

汎德表示，全新M5定價為708萬與728萬元，另推出M550i首發版車款，定價468萬元。

(工商 )