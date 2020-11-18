汎德上市BMW全新M5高性能房車 22:292020/11/18 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BMW汽車總代理汎德公司，18日上市BMW M5高性能房車新改款。汎德介紹，全新M5帶著更銳利豪華的內外觀以及最新科技的配備，大量運用空氣力學與輕量化車體結構設計，搭配4.4升V型雙渦輪雙渦流八汽缸增壓汽油引擎，加上嶄新科技化的M跑格全數位虛擬座艙，搶攻台灣高性能買家市場。 汎德表示，全新M5定價為708萬與728萬元，另推出M550i首發版車款，定價468萬元。 (工商 ) #大量 #汎德 #全新 #BMW #房車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 延續 FX 車系的「跑車魂」，Infiniti QX55 Coupe SUV 全球首發！ 16:452020/11/18 汽車情報-汽車新聞 福斯T-Roc上市 首批500輛配額提前售罄 22:112020/11/18 財經 最強M Power豪華房車M5強勢登台，同場加映終極限量版M2 CS 19:082020/11/18 汽車情報-汽車新聞 新增入門車型 VW T-Roc 104.8萬元起上市！ 16:272020/11/18 汽車情報-汽車新聞 婦行房出血 竟患子宮頸癌 04:102020/11/18 地方新聞 回歸「保守」的四門模樣，Honda 第 11 代 Civic Sedan Prototype 正式亮相、 2021 第一季發售！ 15:272020/11/18 汽車情報-汽車新聞 搶攻高端旅遊 「雄獅璽品」主打阿里山 16:222020/11/18 旅遊 陸車企爆重整潮 市場恐洗牌 04:102020/11/18 全球財經 5G爆發 璟德一路旺到明年 04:102020/11/18 證券．權證 超微EPYC處理器為HPC與科學研究賦予全新效能定義 09:302020/11/18 財經 財經熱門新聞 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 台積電帶頭衝 2021太驚人？ 散戶要顧好這3檔 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 RCEP簽署 大陸奇招？ 專家爆美2大盟國不想選邊站 - 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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