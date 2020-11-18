Lara梁心頤17日推出數位EP《RE》，收錄她於2017-2020年間發行的歌曲，透過5位製作人DJ 跨界合作，remix 成一張電音、的音樂作品。Lara表示：「RE在拉丁文裡面，有再一次、回到過去，重新出發的意涵。靈感來自年初疫情剛爆發，一瞬間有許多工作都停止，這讓向來工作節奏速度很快，都沒有時間好好消化的我，趁著這段時間好好檢視自己一直想做的計畫。」

Lara也預告電影《明日之星》計畫12月在網路平台上線，也是從《RE》過往傳統這個概念再推出，她這次探索編曲、音樂製作過程：「很多時候充滿天馬行空的想法，REMIX就是打破所有規則，人聲可以倒帶、破壞、聲音變成了樂器一環，可以有不同的翻玩、重組，非常有趣。流行歌裡會認為副歌是靈魂重點，但電音裡，製作人的設計的drop才是最精隨的地方 」。

疫情看似阻斷了許多規劃，但其實意外開拓了Lara音樂視野，「這次我騰出了非常多的空間，卻多了機會學習製作，沒有給自己設限，去欣賞不同音樂人的品味與能力，再結合電音元素，不要因為自己音樂偏見而改變。」問及是否會有意願挑戰《乘風破浪的姊姊》這種競演真人秀節目，Lara則是搖頭：「相對型態是比較、競爭性的節目，要幫自己去爭出一個地位，可能不適合我目前心境。」

近來她經營PODCAST頻道、也與王若琳、王大文等好友共組阿卡貝拉團「尷尬美聲」，年底耶誕、跨年派對將近，這回轉換音樂風格，充滿電力的Lara要扭動起來：「最喜歡11月到2月，從感恩節、聖誕節到跨年，一切都是很歡樂，這次EP所有新歌都非常適合派播放，以前覺得自己的歌不太適合派對，但今年不管什麼局，我都要自備音樂、讓全場跳起舞來。」

Lara推出數位EP。妹妹娃娃多媒體提供。

(中時 )