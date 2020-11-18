NCC拒絕讓中天新聞台換發新執照，引發外界質疑政府打壓媒體自由、言論自由，為此民間團體公民監督平台將於明天下午前往NCC抗議，並宣稱「你關中天 我們就癱瘓NCC」。

本次活動由曾於陳水扁政府任內擔任新聞局長的鍾琴暨公民監督平台全體夥伴共同發起，他們質疑NCC憑什麼剝奪人民的閱聽權！NCC憑什麽扼殺言論自由！因此呼籲人民一起站出來，捍衛言論自由！！

本次活動時間為11月19日下午3點整，於NCC門口(仁愛路一段50號）集結，公民監督平台除呼籲所有新聞媒體人站出來之外，也歡迎轉發此訊息廣邀群眾共同參與，為爭取言論自由奮戰！

除公民監督平台成員外，目前已知還會有前國民黨立委沈智慧、中天員工及其它民團、民意代表到場抗議。

此外沈智慧也發表聲明，強烈譴責蔡英文政府，她指出，關中天，就是關民主自由的大門，今天NCC委員會通過關中天，今天就是台灣民主死亡日，是國恥日。

沈智慧痛批，蔡英文總統及其執政團隊，將台灣帶入極權統治國家，歷史會留下印痕及紀錄的。她也預言，人民將再度走上街頭，為捍衛民主及言論自由而戰。

(中時 )