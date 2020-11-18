享譽國際的旅美鋼琴家胡瀞云近期返台，本周末將與國家交響樂團（NSO）演出蕭邦第一號鋼琴協奏曲，同場曲目還有斯特拉溫斯基的芭蕾舞劇配樂《彼得洛希卡》，並由NSO駐團指揮張尹芳擔任指揮。

張尹芳對斯特拉溫斯基有獨到研究，近年與NSO的《婚禮》，《阿波羅》與《春之祭》都有傑出表現，她在台灣接受完整音樂教育，曾參與策劃、指揮「NSO永遠的童話」年度製作及推廣音樂會，對於古典音樂教育及推廣不遺餘力，過去曾代替身體不適的俄國指揮大師羅許德茲特溫斯基，上場指揮演出蕭士塔高維契第八號交響曲，獲樂界好評。

此外，同場音樂會的鋼琴家胡瀞云，曾獲以色列「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」最高獎暨最具觀眾人緣獎、美國「紐約藝術家協會國際大賽」首獎、美國「古典郵報」2018年度最具創新力演奏家獎。近年頻繁受邀於世界重要音樂廳及音樂節演出。

值得一提的是，這次將首演作曲家陳可嘉作品《客家故事》。陳可嘉受客家委員會委託創作，以豐富管弦樂法，編織成《客家故事》管弦樂組曲，迷人的鄉土之音，陳可嘉表示：「希望藉由這首《客家故事》來傳遞推廣客家精神，進而為客家文化帶來貢獻。」

演出將於11月21日在台北國家音樂廳、22日在苗栗縣苗北藝文中心登場。

(中時 )