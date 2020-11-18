「不曉得有沒有人的公婆跟我公婆一樣尺度很大的」一名女網友日前分享自己公婆聊天內容，兩人聊到年輕夫妻若事都不做「那檔事」代表婚姻也差不多了，沒想到這時公公突然冒出一句「我就是了啊，我就都在守活寡啊！摸一下都不行。」這時婆婆卻回答「不然現在手借你摸一下」讓一旁的媳婦笑歪，直說兩人真的太可愛。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上分享，某日自己婆婆上完拉丁課回來和公公在討論年輕人的婚姻，若是走到盡頭時連「那檔事」都會懶得做。這時候公公突然冒出一句：「我就是了啊！我就都在守活寡，摸一下也不行！」原PO也藉機挖苦婆婆「妳老公說他都在守活寡，妳要檢討一下了。」

沒想到下秒婆婆秒回「不然現在手借你摸一下」，公公拒絕的說摸手就沒感覺啊，沒想到婆婆下秒回說「卡早睏卡友眠啦(早點睡睡飽一點，精神會比較好)」這時，公公尺度大開「對啦，儉X卡贏呷補(節省精液贏過吃補)」讓一旁的原PO笑到不能自己。

貼文發出後也讓不少網友羨慕這樣的好感情，「好有趣的老夫老妻」、「幸福一家人」、「好可愛的公婆唷，比起擺架子裝清高那種好多了」、「今日最歡樂就是這版了，感恩版主」、「好可愛，有這種公婆我一定天天回家蹭飯」、「好可愛的一對寶，和他們當家人比較沒壓力。」

(中時新聞網)