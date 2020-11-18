美國之音報導指出，美國星期二（2020年11月17日）實施了一次軍方所說的里程碑式飛彈攔截試驗，在打造多層次導彈防禦系統的努力中取得重大進展。報導表示，這是應對來自中國越來越大的中程彈道飛彈威脅的一項突破。

在美國夏威夷時間晚上7點50分，一枚模仿敵方洲際彈道飛彈ICBM的目標導彈從位於馬紹爾群島誇賈林環礁的雷根彈道導彈試驗場發射升空，朝夏威夷方向進發。配備神盾反導系統的美國海軍"約翰•芬號"飛彈驅逐艦從作戰指揮與控制中心獲得了追蹤資料，之後發射一枚艦載標準-3型第二批次A款導彈(SM-3 Block IIA)，並將目標擊毀。

這是美國首次使用陸基飛彈以外的武器成功攔截洲際彈道飛彈，這將提高美國飛彈防禦 系統的層次和靈活性。這次試驗的成功也滿足了美國國會向軍方提出的在2020年結束前對標3型第二批次A款導彈攔截洲際彈道飛彈作出可行性評估的要求。這一款飛彈的最初設計目標是對付敵方中程彈道飛彈的威脅。

美日聯合研製的標3第二批次A款飛彈的設計射程遠遠超過目前美國軍艦上部署的標3第一批次A款和B款飛彈。與改進的神盾反導系統配合使用，這款飛彈能大大增加飛彈防禦的範圍，並顯著提高攔截敵方飛彈的幾率，並因此被認為是應對來自中國越來越大的中程彈道導彈威脅的一項突破。

導彈防禦局局長、海軍中將希爾星期二在試驗成功後說，這一成就是標3型第二批次A款飛彈項目的一個關鍵性里程碑，"我們證明了配備有SM-3 Block IIA型飛彈的神盾彈道飛彈驅逐艦能夠摧毀洲際彈道飛彈目標。"

2017年2月，美軍宣佈首次將一枚標3二批次A款飛彈從配備神盾反導系統的戰艦上發射，並成功將目標飛彈攔截擊毀。此後，飛彈防禦局官員稱預計會在2018年將這款飛彈交付海軍使用。但是，這項武器的研發後來遇到了挫折。星期二的試驗原本安排在今年5月進行，但因為新冠疫情的影響被延遲。

(中時 )