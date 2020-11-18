NCC拒絕讓中天新聞台換發新執照，理由之一是認為中天屢次違規及遭民眾申訴，曾12度因違反事實查證被開罰。然而新黨籍台北市議員侯漢廷直言，沒有中天後，媒體圈反將充斥著各種另類的假新聞，甚至得到主管機關直接包庇鼓勵，虛假資訊，更無節制。

侯漢廷指出，中天直播中觀眾口誤立刻澄清要被當假新聞撤照；同樣邏輯有報導丁怡銘萊牛的媒體也全都該撤照。

而沒有中天後，侯漢廷認為台灣的媒體只剩下選前「拜登是中國間諜」、「拜登親中大起底」，選後又成為「拜登抗中立場強硬」，到了選後還能一再推播「真有死人投票？川普逆襲？」，近乎洗腦節目。毫無公信力、見風轉舵。

此外，新聞節目可以把政敵的原話「消音再上假字幕」，「斷章取義」然後大肆醜化，NCC只會來函通知，而不會有任何裁罰。假新聞得到主管機關直接包庇鼓勵。

來賓可以大談「三峽大壩只有16公分寬要崩潰」、「深圳大街門可羅雀看不到人」、「大陸窮到只能吃榨菜」、「北京上廁所要登記」，各種胡言亂語抹黑大陸的都不會客氣更不會受罰。虛假資訊，更無節制。

侯漢廷認為，屆時台灣人將成為培養皿中的細菌，被豢養者餵食著垃圾，可笑的是，細菌自以為自己是「自由」的。沒有萊豬如何侵害人民、沒有行政院如何造謠、沒有疫苗之亂人民多難受，以後的媒體只剩下批評在野黨和批評大陸，全然失去「監督政府」「反映民意」功能。

接手52頻道的是哪家電視台？侯漢廷指出，民進黨內新蘇連派系持續壯大，政治鬥爭沒有結束，剛剛開始而已。

(中時 )