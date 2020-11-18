編舞家張曉雄作品《一蓑煙雨》，搬演東南亞地區華人社會的遷徙與離散。（張曉雄提供）

疫情間，缺少的是平靜的力量，北藝大舞蹈系主任、出生於柬埔寨的澳洲藉華人編舞家張曉雄作品《一蓑煙雨》，搬演東南亞地區華人社會的遷徙與離散，他表示，華人總是在各種磨難中求生存，「最終這些紛紛擾擾與煩憂都會過去，如同蘇東坡詩詞裡的平靜，也無風雨也無晴。」

張曉雄表示，他從3年前開始帶北藝大學生到越南、柬埔寨、吉隆坡做田野調查與藝術交流，從中觀察華人世界，在不斷遷徙的過程中，文化如何在地深耕，以及保存發展，「我們看見人們在厄難中，如何激發一種自在的狀態和強悍的生命力。」

今年因疫情緣故，無法出國，張曉雄轉而帶學生到桃園大溪參與關聖帝君繞境，同樣發現一樣的狀態，「大溪從小鎮到煤礦、金礦的開採，有許多財富，卻也帶來許多生離死別，關聖帝君是當地人心靈的依靠和信仰，是一股民間力量，能把人連結在一起，繞境活動，就這樣一直延續下來。」

《一蓑煙雨》舞作始於一段南管演奏，開啟一段華人遇上動盪不安的時局，如何穩住自身狀態，並接受不可改變的離散。肢體表現運用東方劍術為基礎，包括反手劍和長穗劍，張曉雄表示，在舞作裡要的不是招數，「而是動作時空間的軌跡與動力之間的連結，加上內在氣韻的生成之美。」

張曉雄1958年生於柬埔寨，曾任職澳大利亞國家舞蹈劇場主要舞者，並曾獲選為年度最佳男舞者及年度最佳編舞。現任教於北藝大學舞蹈系。

他表示，整部舞作呈現華人精神的縮影，「華人不管去到哪裡，一旦落地生根，都會逐一凝聚，互相幫助，共度難關，進而創造更美好的東西，那是一種對生命的坦然態度。」

(中時 )