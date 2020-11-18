臺鹽公司屢獲國際驗證機構肯定！通霄精鹽廠舉行頒獎授證，並宣布通過「職業安全衛生管理系統ISO 45001：2018國際標準驗證」，及「CNS 45001：2018臺灣職業安全衛生管理系統驗證」雙重標準認證；臺鹽指出，其最大功臣之一，即在總經理吳旭慧率領團隊，打造幸福企業有成，已經四度蟬聯「TCSA台灣企業永續報告類」金獎。

以製鹽起家的臺鹽，其通霄廠為國內唯一的食用鹽製造工廠，也是市佔率第一名的「台鹽海洋鹼性離子水」之生產基地，除肩負MIT品質保證及落實企業社會責任外，該廠自民國100年再轉型為觀光工廠，其廠內配置鹽來館、戶外親水廣場、溫泉溪泡腳池等場域，是全台唯一整合公路、鐵路、海景和鹽水製程的獨特觀光景點，極具教育意涵，免費開放參觀，吸引不少觀光人潮。

臺鹽視優良的職業安全衛生管理，為該公司競爭力最大關鍵，向來也視員工們為最重要資產，秉持「提升員工職場照護與幸福，才能使消費者共感」之理念，因此通霄精鹽廠自2016年導入TOSHMS臺灣職業安全衛生管理系統與OHSAS 18001職業安全衛生管理等兩大系統以來，持續致力與國際規範接軌的視野和使命，透過與時俱進的經營策略、亦恪守法令並積極完善職安相關政策，不僅安排教育訓練，更時時宣導其重要性。

職業安全衛生單位全面有效控制作業中活動所產生潛在的危害因素，導入各項具體改善措施，透過職安相關法規及國際驗證中心之鑑定，確保相關作業均能符合規定，廠內營運更已保持近二十年皆無災害工時之紀錄!

臺鹽指出，該通霄精鹽廠除秉持品質創新、提升專業效能之使命，也建構自主管理，提升安全文化、落實職業安全衛生管理機制，以零災害、零事故為最高準則！隨著全球經濟、社會環境瞬息萬變，臺鹽持續實踐企業社會責任，全面深耕「全人健康」形成正向循環，帶領臺鹽人成為業界榜樣，打造「安心工作，健康生活」的優質企業文化，落實永續經營願景、樹立業界之卓越典範！

(工商 )