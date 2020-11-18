標普道瓊指數公司16日宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）將於12月21日成為標普500指數成分股。分析師指出，追蹤標指的11兆美元共同基金和其他投資工具進場後，特斯拉的股價可望進一步上揚。

2020年來特斯拉股價飆漲逾五倍，市值已超過4,180億美元。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，特斯拉將成為納入標指時，市值最高的企業。

就目前市值來看，特斯拉已擠進標指市值前十大企業，領先嬌生（Johnson &Johnson），但略遜於沃爾瑪。

特斯拉7月出爐的第二季業績寫下連續四季獲利紀錄，達到成為標指成分股的重要門檻之一，市場便盛傳特斯拉可望納入標指成分股。

特斯拉在2020年躋身美國高市值企業之列，但標普道瓊指數公司8名委員9月調整指數成分股時，並未將特斯拉納入，讓投資人大失所望。標普道瓊指數公司16日宣布將特斯拉納入標指，激勵市場信心。

研究分析師艾特瓦特（Peter Atwater）表示：「特斯拉已經變得如此龐大，標指別無選擇，只能將該公司納入成分股。我擔心標普500指數最終徒有其名，實際上已變成標普10指數。」

截至8月底止，美國五大科技巨擘－蘋果、微軟、亞馬遜、臉書與谷歌母公司Alphabet，占標指權重達26％，相較於3年前的14％。

然而與美國五大科技巨擘相比，特斯拉的獲利相形失色。成為標指成分股後，市場將更關注特斯拉的業績，和股價走勢。

看空特斯拉的投資人表示，特斯拉長期倚賴出售環保排放積分來拉抬獲利，一旦股價走勢逆轉，將拖累標普大盤走跌。

投資機構Apriem Advisors投資長Benjamin Lau表示，他擔心特斯拉可能影響追蹤標指的基金和ETF，增加基金的波動性。

(工商 )