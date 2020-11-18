在全球新冠肺炎疫情持續延燒之際，日本軟銀集團（SoftBank Group）執行長暨創辦人孫正義17日表示，軟銀計劃出售更多資產，提升公司的流動性，以防未來2至3個月全球出現「最壞的情況」。

軟銀自2020年起便出脫多項資產，積極囤積現金。孫正義17日透過線上在《紐約時報》的Dealbook Conference論壇表示，軟銀原本計劃出售400億美元資產，如今將規模提高一倍至800億美元，以便讓公司擁有更多流動性，因應全球突發的緊急事件。

孫正義表示：「未來2至3個月任何災難都有可能發生，軟銀純粹是為了最壞的情況做準備。」

孫正義並未具體說明未來幾個月可能出現什麼災難，但他提及2008年雷曼兄弟倒閉，單一事件就能造成全球經濟浩劫。他表示：「這種情況下什麼事都可能發生，雖然疫苗研發出現進展，但誰曉得接下來2至3個月會發生什麼事？」

軟銀近期的大型出售資產行動包括9月以400億美元的價格，將半導體公司安謀（ARM）出售給繪圖晶片大廠輝達（Nvidia），以及6月出售價值200億美元的T-Mobile股權。

孫正義表示，倘若股市下跌，軟銀將用出售資產所得的資金買進被低估的標的，強化願景基金的投資組合，或是實行庫藏股計畫。

外媒先前報導孫正義考慮將軟銀私有化，不過他兩度婉拒就該議題發表意見。軟銀在激進股東美國對沖基金Elliott Management的建議下，積極買回自家公司股票。若是孫正義持續買回軟銀股票，也更容易將公司私有化。

此外，孫正義亦表示，川普內閣以國安為由威脅關閉抖音的國際業務TikTok，他對此感到「悲痛」。他認為美國大型科技公司不應該只因市值龐大就被迫分拆。

(工商 )