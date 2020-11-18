龍潭警分局龍潭派出所11月初接獲民眾報案，一件為民眾遭網友詐騙5萬元，另一件則是超商被盜刷遊戲點數條碼，共損失2萬元。龍潭派出所所長陳瑞慶受理案件後，研判歹徒應為同一男子，隨即組成專案小組，經多日偵辦及積極調閱監視器，查出24歲洪姓男子涉有重嫌。

循線追查才發現，洪男於今年4月起，因涉及多起刑案，遭全台多個縣市地方檢察署發布通緝在案，警方技巧性地與洪嫌在網路上取得聯繫，設法約出見面後趁機逮捕，訊後將洪嫌依詐欺、竊盜及各通緝案件罪嫌移送法辦。

據悉，洪男共因詐欺、竊盜、侵占及偽造文書等罪，遭桃園、新竹、彰化、臺中及嘉義等多個縣市地方檢察署通緝在案，龍潭警方追查數日後，得知洪平時居無定所，流連於各地網咖消磨時間，喜愛於交友軟體結交朋友，實習女警徐羽萱靠著交友軟體「釣魚」，技巧性地與洪嫌在網路上聯繫，2人約在楊梅區埔心火車站前見面，警方才順利逮捕身揹8項通緝案的逃犯。

(中時 )