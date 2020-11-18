行政院發言人丁怡銘為了牛肉麵風暴請辭止血，卻又遭周玉蔻「提油救火」，呼籲抵制受害的《皇家傳承》店家，未料抵制失效，反讓店家大排長龍，對此周玉蔻今(18日)在臉書表示「周玉蔻反效果，昨天一堆人排隊等著吃，那不就代表萊牛好棒棒」，更大喊「萊豬萊牛加油」，讓「宅神」朱學恒搖頭直說「辣台派終於瘋了」。

周玉蔻抵制《皇家傳承》失效，反讓店家來客絡繹不絕，周玉蔻今天在臉書再度開酸，依舊堅稱《皇家傳承》使用萊牛，更酸溜溜表示，一堆人排隊等著吃，那不就是萊牛好棒棒，還反什麼萊豬，更大喊「萊豬萊牛加油」。

周玉蔻大喊「萊豬萊牛加油」，宅神朱學恒酸「辣台派終於瘋了」 (圖／周玉蔻臉書)

朱學恒晚間也在臉書表示：「我想說辣台派是瘋了嗎？」，他表示：「周玉蔻又發言啦，直接大喊支持萊克多巴胺，支持美豬美牛」，建議周玉蔻可以跟「3Q哥」陳柏惟合體直播吃瘦肉精，因為目前公眾人物裡，只看過這兩位台派說美豬好吃還想要再吃。

周玉蔻喊抵制《皇家傳承》，引發各界砲轟，朱學恒昨天也大酸「蘇欲靜而蔻不止」，指出蘇貞昌已經試圖止血，沒想到周玉蔻又出來亂，結果店家不但沒被抵制還大排長龍，更嗆周玉蔻「堂堂一個大主持人，年紀這麼大了，欺負小老百姓很開心嗎」。

(中時新聞網)