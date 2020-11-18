國民黨中常會下午通過「黨公職人員年度募款責任額辦法」修正案，下修部分非直轄市縣市長，以及22縣市正副議長、議員、鄉鎮市長、代表會正副主席的募款責任額度，另新增直轄市原住民區的區長、區代表會正、副主席等對象，應分別繳納責任額3萬元至5千元不等的額度，以及全國各縣市的黨代表 (非在職專班之學生黨代表除外)每人應繳納1萬元。

組發會主委李哲華指出，修正後的辦法自明年元旦起實施，若中央與地方黨公職人員依照修正後辦法繳交募款責任額，每年可挹注1.2億元收入。

修正後的黨公職人員募款責任額實施辦法，明定黨公職人員每年度募款責任額於當年1月日起報繳，至12月31日截止。逾期未繳納者，由組發會會同行管會送考核紀律委員會議處，並得先予停止黨權，將不能參選黨職，以及參與黨內中央及地方的公職候選人提名，等繳付募款責任金後，再予恢復黨權。黨中央將定期公布繳納情形，採正面表列公布已繳納足額者。至於遞補任期者的募款金額，例如本屆中常委林金結遞補黃敬平名額的情形，依任期繳納一定比例。

修正辦法主要調降部分非直轄市縣市長、22縣市正副議長、議員、鄉鎮市長及代表會正副主席等黨公職人員募款責任額，依各地工商企業發展狀況，各地調降幅度不一，其中降幅最大的是連江縣的鄉鎮市代表會主席，由原5萬元調整為5000元。

今天修正後的內容， 6都市長維持200萬，但市議會正副議長募款額度下修，議長由100萬元改為50萬元，副議長由50萬元改為25萬元；6都市議員則維持10萬元。

6都之外的部分縣市長的募款額度則從60萬元下修為20萬元至50萬元不等，例如花蓮、南投、雲林縣長從60萬元調為50萬元，台東縣長調為30萬元，連江縣長調降為20萬元；6都之外的16個縣市議長則從30 萬元下修為10萬元至15萬元不等。

鄉鎮市長及直轄市原住民區區長方面，其中新增6都原住民區長包括新北、桃園、台中、高雄都訂為3萬元；16縣市的鄉鎮市長原都是5 萬元，都下修為3萬、2萬或1萬元。

至於中央黨公職部分，中央黨務主管仍維持現制，黨主席每年1000萬元、副主席200萬元、中常委50萬元、中央委員10萬元、立委30萬元。義務副秘書長、義務副執行長、中評委主席團主席、中評委和中央黨務顧問為榮譽職，鼓勵募款額度為每年5萬至20萬元。祕書長與縣市黨部主委都因總綰包括募款的黨務事宜，現制即未規定募款額度。

(中時 )