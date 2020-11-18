民進黨台南區域立委王定宇的邱姓男助理，18日凌晨涉嫌與2名毒蟲，在台南市東區交易大麻，遭台中市警第三分局偵查幹員逮捕，查獲大麻毒品1批，在邱其住處起獲1株大麻活體，警方將邱依毒品危害防治條例移送台南地檢署偵辦。

據悉，台中市警方根據線報、跨轄區辦案查毒，當時見3名男子正在小巷疑似毒品交易，埋伏幹員見時機成熟，高聲喝令嫌犯3人全趴下將其制伏，員警搜索同時發現有王定宇服務處助理邱○○的名片。

台中警方表示，因對台南地區民代助理不熟悉，初步並不曉得邱姓男子就是立委王定宇的助理，邱男無前科，偵訊期間卻相當警張，並通知律師到警局，過程中保持緘默，直到王定宇個人臉書Po文聲明才知道。

王定宇18日於臉書發表4點聲明，1、該助理是今年來應徵地方助理的年輕新人，感謝台中警方查出並揭露這件事情。2、若涉及「大麻」案件屬實，希望檢警嚴辦。3、本辦公室立即予以免職。4、他本人向社會大眾致歉，無法察知該員背後行為，識人不明，深感不安和愧疚。

警方指出，根據民眾檢舉經數月的調查及蒐證後，持搜索票抓毒，雖然邱姓男助理在律師的陪同下，願意配合警方偵訊筆錄，但僅承認部分案情，未供出上游之毒品來源，偵訊完後將邱移送台南地檢署偵辦。

(中時 )