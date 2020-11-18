據路透統計顯示，17日全球因新冠肺炎疫情死亡人數來到1萬816人，成為疫情以來最多人病歿之日，歐美也迎來新一波疫情，預料今年冬季疫情恐怕還無法收拾，不過，輝瑞稍早指出，與BioNTech共同研發的新冠疫苗有效性高達95%，近日將向FDA 提交疫苗緊急使用授權 (EUV)，道瓊期指盤前上揚。美股周三(18日)開盤上漲81.36點、以29,864.71點開出。

截至台灣時間18日晚間10點35分，道瓊指數上漲55.47點或0.19%、暫報29,838.82點；標普500指數上漲1.36點或0.038%、暫報3,610.89點；那斯達克指數上漲11.90點或0.10%、暫報11,911.25點。4大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉在經歷昨日大漲逾8%，周三開盤表現較為疲弱、僅上漲不到1%，隨後漲勢擴大至超過2%；繪圖晶片大廠NVIDIA將在盤後公布最新一季財報，周三開盤則是小漲0.05%。

費半指數上漲9.97點或0.39%、暫報2,558.93點。台積電ADR接續18日台股漲勢，周三開盤後該檔股票上漲1.87美元或1.95%、暫報97.58美元。

美國飛機製造商波音經歷2年審查，737 MAX客機終於獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准，讓該機型復飛，波音股價受到激勵，上漲6.78美元或3.23%、暫報216.71美元。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）17日在一場舊金山的線上活動提到，美國經濟復甦依然可以保持穩建步伐，但隨著美國新冠疫情重燃，已經構成讓復甦動能喪失的風險，所以停止Fed的緊急貸款機制還太早。

(中時新聞網)