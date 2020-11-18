高雄酒店爆出搶傳播妹的糾紛，一名年約30歲的吳姓經紀人，打算將自己旗下的紅牌小姐轉至其他家酒店，讓原本酒店不滿，因此該酒店找來圍事將吳男帶到包廂裡，接著慘遭爆打一頓，吳男離開酒店後，立刻到派出所報案，而警方也立即逮捕滋事的5名男子。

位於三民區的一間酒店，因為業者不滿吳男打算將紅牌傳播妹「轉檯」到其他家酒店，找來一群年輕圍事，將吳男抓進包廂動用私刑，一開始吳男先被用白布蓋住頭部，接著一群人瘋狂痛毆、手腳並用一起爆打吳男，勢力單薄的吳男根本無法還手。

根據《CTWANT》報導，吳男被痛毆後，隨即離開酒店並報警，接著才到醫院治療，幸好僅頭部、還有身體部分擦挫傷，警方接獲報案後，立即成立專案小組，迅速逮捕高姓男子等5名嫌犯。

偵查隊將5名男子逮捕到案，嫌犯表示是因為一群人喝酒才起衝突，否認是動用私刑，不過警方偵訊後，仍依《強制》、《妨害自由》及《傷害》等罪函送法辦。

(中時新聞網)