吳宗憲今晚驚傳摔傷意外。(取自吳宗憲IG)

KID曝光憲哥傷勢。(取自KID IG)

58歲綜藝天王吳宗憲，南下屏東錄製節目《綜藝玩很大》，未料今(18日)晚間卻驚傳他在玩遊戲時，不慎騎車摔傷，緊急暫停錄影送醫檢查。而KID也在IG限時動態曝光吳宗憲傷勢說：「憲哥現在要去榮總，剛剛玩遊戲的時候太拚了，尊敬尊敬。」

吳宗憲今晚驚傳在屏東錄《綜藝玩很大》出意外，在進行最後一關遊戲關卡時，不慎騎腳踏車摔傷，KID更透露憲哥現在要去榮總治療。據三立新聞網報導，吳宗憲坦言傷勢有些嚴重，目前已在當地醫院初步包紮，正在返回台北的路上，明天會再前往醫院做進一步檢查。

其實吳宗憲今早才在臉書跟粉絲分享，趁著錄影空檔，在屏東喝著霧台咖啡的好心情，「室雅何須大？心寬路遠長！在霧台喝咖啡，讓舌頭和喉嚨在雲霧之間跳舞⋯⋯」

隨著受傷消息傳出，不少粉絲也紛紛在下方留言關心，「憲哥保重啊！注意安全」、「希望憲哥早日康復」、「剛才得知憲哥受傷了現在要去榮總，剛剛玩遊戲的時候太拚了。最敬業的憲哥，祝您早日康復，永保安康」。

(中時新聞網)