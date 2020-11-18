國際貨幣基金（IMF）周一公布2020年度報告指各國政府與央行，自新冠肺炎疫情爆發以來已合計推出19.5兆美元紓困金來挽救全球經濟。雖然這規模前所未見，但像歐美等部份國家必須有更多紓困金才能擺脫疫情危機。

IMF指到9月為止各國政府與央行已宣布的振興措施與貨幣政策救市等總規模，分別為12兆美元與7.5兆美元。

各國已快速推出像減稅、失業救濟、提供小企業貸款和降息至歷史新低等措施，但全球經濟仍陷入大蕭條以來最嚴重的衰退。

疫情爆發到現在已超過大半年，全球包括歐美等大部份地區的經齊活動與就業情況仍遠低疫前水準。

儘管輝瑞與莫德納先後公布有效性達九成或以上的新冠肺炎疫苗，讓人看好明年全球經濟前景，但無法立即讓各國擺脫疫情危機。

尤其歐洲多國再封鎖防疫，讓政府要額外推出更多振興措施而增加財政負擔，從而傷害本已脆弱的經濟復甦。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）認為各國正面對長期困局，前景艱難、崎嶇不平、不明朗和有倒退可能。

像美國除了新冠肺炎確診人數持續飆高外，川普跟拜登的選舉爭議持續，讓國會難推出新振興方案。

更嚴重是跟疫前相較，目前美國約1,000萬個因疫情而被裁撤的職務仍未恢復回來的同時，已有幾個州實施新限制來阻止疫情擴散，這會讓經濟復甦承受更大壓力。

歐盟目前內部對紓困態度紛歧，可能延後批准通過8,000億歐元復甦基金的時間。

專家認為各國政府太早減少紓困力度的話，將會傷害經濟復甦的強度。即使外界預期各國央行會透過貨幣政策推出更多振興措施來救經濟，卻無法像政府那樣有管道可直接向民眾派錢來令大家立即受惠。

(工商 )