「星爺」周星馳出道至今拍過許多賣座經典港片，近年退居幕後，執導作品也有亮眼成績，成為不少藝人典範；上個月卻爆出周星馳陷入財務危機，連前女友于文鳳也告他追討港幣7千萬元（約新台幣2.5億元），今（18）日在香港高等法院開庭，周星馳代表稱2人當時熱戀，「口頭協議只是甜言蜜語，沒法律效力」。

在法庭中，原告于文鳳和被告周星馳都沒有到場，由雙方代表團出面，于文鳳請來前律政司袁國強代表，在陳辭時表示雙方當年是戀人關係，更是生意拍檔，但于文鳳提到當初周星馳有口頭答應，投資獲利中抽取10%分成給她；但周星馳代表團卻有不同說法，當年2人屬熱戀期，對方所謂的口頭協議其實是周星馳的甜言蜜語，應該不具「法律效力」。

另外周星馳代表團揭露2人相戀13年間，于文鳳也曾挪用周星馳的財產投資，賠了至少港幣1300萬元（約新台幣4700萬元），但卻沒有在訴訟中提起，而周星馳把錢給于文鳳投資出於愛意，沒有任何商業目的；但于文鳳一方表示替周星馳賺那麼多錢，無法接受至今仍未獲得任何佣金。

該案件明（19）日繼續審理，原告于文鳳將到庭陳述。

(中時新聞網)