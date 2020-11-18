國民黨前主席洪秀柱今晚在臉書發文，為飛官蔣正志失聯感到遺憾，為中天新聞台不換照感到憤怒。她說，民進黨窮凶惡極的醜態，「只有你想不到的事，沒有民進黨做不出來的事」，呼籲大家11月22日踴躍參與凱道秋鬥，除了捍衛食安，也要捍衛中華民國憲法所保障的新聞自由。

以下是洪秀柱臉書全文：

從昨天到今日，連續兩天傳來了讓人遺憾、憤怒的消息。首先是空軍傳來了F-16夜訓失事的意外，44歲的蔣正志飛官現在還失聯中，我們期盼搜救隊盡快傳來好消息。

今年一整年以來，國軍已經折損了16位訓練有素的年輕軍官，一再無故的折損人命，是政府對國軍最大的虧欠！我們真的要懇請三軍統帥，能不能重視國軍弟兄的性命，用具體的承諾來杜絕任何事故發生的可能？

另外一件事，也就是媒體報導中天不換照的消息。相信大家這些年來早已見慣民進黨政府窮凶惡極的醜態，正所謂「只有你想不到的事，沒有民進黨做不出來的事」，民進黨政府窮盡一切手段追殺異己，早已成為台灣政壇的日常，只是我們仍對幾位委員的「良知」抱有一絲期待，但目前看來，多數民眾的期待仍落空。

民進黨政府不愧是靠著製造謠言與抹黑政敵取得政權的箇中翹楚，一份新聞稿寫得洋洋灑灑，其實，我們光從聽證會上七名深綠背景的鑑定人各項空穴來風的指控，就可以看出這是一場「欲加之罪、何患無辭」的大戲！這次還加碼演出，讓媒體先在昨晚爆料「NCC內傳主委遊說附條件過關」，目的就是要以內部壓力迫使中天無法換照。

同樣的內容報導，唯有中天新聞台遭罰，理由是「只有中天被民眾檢舉」，這樣的理由，七位支持不予換照的NCC委員都願意相信嗎？今天NCC主委陳耀祥甚至直接不演了，在記者會上公開表示，中天新聞台未來的頻道空缺，可考慮以公廣集團（包含公視）入主，這些赤裸裸血淋淋的掠奪追殺最後竟然7：0無異議通過不換照的決議，簡直無視公理、把台灣百姓當成白癡！各位朋友，你相信嗎？

事實上，無論是日前蘇貞昌院長一句話就讓NCC主委換人，抑或「反旺中學者」擔綱NCC委員的安排，甚至是聽證會上整齊劃一的深綠鑑定人名單，無一不顯示出NCC根本不是如民進黨所說的「獨立」機構，而是如同陳水扁前總統所說的，「這一切都是政治決定」。

我們呼籲大家，＃11月22日請一定要踴躍參與凱道秋鬥，除了捍衛我們最在意的民生問題—— ＃食安 之外，也要捍衛 ＃中華民國憲法所保障的新聞自由！現在的民進黨政府，早已經拋棄了過去黨外時期所堅持的信仰與價值，他們有何顏面去面對他們成天掛在嘴邊的鄭南榕？民主沒有回頭路，如果有人要倒行逆施，唯有靠人民真正覺醒，才能一起攜手斬斷自由道路上的芒刺與荊棘！

(中時 )