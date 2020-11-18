立法委員王定宇的邱姓男助理涉嫌販賣毒品及栽種大麻案，被台中市警方循線在台南市東區逮獲後，經移送台南地檢署複訊，檢方認定犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有串證之虞，18日深夜向台南地方法院聲請羈押。

(中時 )