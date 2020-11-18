立委王定宇助理涉販毒 南檢聲押 22:582020/11/18 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委王定宇助理涉販毒 南檢聲押 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法委員王定宇的邱姓男助理涉嫌販賣毒品及栽種大麻案，被台中市警方循線在台南市東區逮獲後，經移送台南地檢署複訊，檢方認定犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有串證之虞，18日深夜向台南地方法院聲請羈押。 (中時 ) #助理 #王定宇 #複訊 #嫌疑 #犯罪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委王定宇助理 涉嫌大麻交易遭中警逮捕 22:442020/11/18 社會 搞丟毒品證物 桃檢指揮北機站搜航基站 19:362020/11/18 社會 罷捷二階後天送件 黃捷淡定 04:102020/11/18 地方新聞 慶富造28艘海巡艇詐兆豐銀1.44億 陳慶男出庭不適吞藥否認 13:432020/11/18 社會 桃市議員邱佳亮發監執行 研擬請律師提非常上訴 15:392020/11/18 社會 台灣權王－碩禾中美晶陽光普照 權證熱 04:102020/11/18 證券．權證 王文洋興訟犯3大錯 搶王永慶6000億遺產全敗 10:172020/11/18 社會 國館中山公園明年初動工 恢復王大閎原設計 17:262020/11/18 生活 身背8案通緝犯愛用網路詐騙 實習女警靠交友軟體約出逮人 22:422020/11/18 社會 在地檢署收件 假律師詐數百萬 04:102020/11/18 社會新聞 社會熱門新聞 巨乳苗條女賣淫 警抓人看傻：只有F罩杯是真的 - 社會 社會10點檔》酒店經理沒接客讓大哥不開心 他慘吃子彈陳屍包廂 - 社會 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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