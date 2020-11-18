藝人葉欣眉(瑪莉亞)跟隨師父胡瓜在主持界闖蕩多年，反應幽默詼諧的表演風格令人印象深刻，被稱為主持界最佳綠葉的她曾兩度入圍金鐘獎，主持功力備受肯定。除了主持節目，時常跑通告的她，近期在綜藝節目中透露她獨居的心酸。

葉欣眉在節目中分享，有一次在家中洗完澡，因為腳上還有水漬，一不小心在浴室中滑倒，當下似乎傷到了髖骨，下半身不能動的她只能忍痛匍匐前進爬出浴室；由於家中裝潢是工業風再加上全裸，爬出浴室的過程更是被地板刮得四處是傷。

葉欣眉在節目中分享自己摔倒的經過 (圖/ 翻攝自小明星大跟班YouTube)

獨居的她忍痛爬出浴室，除了告訴自己千萬不能有事以外，更不想讓別人看到她一絲不掛的模樣；除了跌倒的慘況，葉欣眉更分享由於自己獨居已久，生活上許多大小事都須自己處理，包括搬家這麼吃重的事，她也是自己面對。

她憶及那次為了要拆一組床架拿去丟掉，到了現場才發現自己搬不動，於是便自己拿起螺絲起子把床架拆掉，但又發現木板太大，又怕太晚打擾到鄰居，只能自己拿起非電動的鋸子手動慢慢鋸，整個床架弄完，四個小時也過了；最後笑稱自己以後可以去搬家公司上班。

光棍節我驕傲 我的寂寞沒有極限

(中時新聞網)