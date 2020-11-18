25歲日本女星神部美咲外型甜美、身材火辣，看不出其實是個格鬥愛好者，練柔道出身的她還被稱為柔道女神，近年她兼任寫真女星，常在社群網站曬出養眼照放送福利，日前她替日本雜誌拍攝一系列泳裝寫真，解放「車頭燈」電暈一票男粉絲。

神部美咲在IG透露，這次寫真拍攝主題為「告別夏天」，因此到海灘取景，只見她外面罩上粉紅色長袖外套，內裡穿著藍底紅花的泳裝，秀出苗條腰線之外，豐滿上圍擠出深邃事業線，特別吸睛，搭配身後的海灘、陽光，有種健康美。

神部美咲到海邊拍寫真，解放雪乳超辣。（圖／翻攝自IG）

神部美咲貼出美照的同時，也不忘要粉絲多多期待美圖發表，立刻引來不少男粉留言「又可愛又性感」、「告別夏天最好的禮物」、「一定支持」。

神部美咲從小就柔道、空手道，擁有柔段初段、極真空手道黑帶兩項武術認證，後來因參加選美比賽脫穎而出，因此踏入演藝圈發展，現還擔任深夜賽馬節目主持人，並持續推出寫真，吸引不少粉絲追蹤。

(中時新聞網)