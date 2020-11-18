日本車廠本田（Honda）17日在電玩直播平台Twitch首度發表第11代喜美（Civic）轎車，主攻年輕族群與精打細算的消費者。有別於其他汽車製造商主推休旅車的趨勢，本田寄望透過暢銷多年的喜美品牌維持轎車市場優勢並提振業績。

本田表示，新款喜美保留許多前一代外型特色，但多媒體螢幕加大並新增更多科技功能。該公司並未透露太多細節，僅表示新款馬力與省油效率優於現行款式，預計於明年春季開賣。

本田1973年於美國推出喜美便大獲成功，當時石油輸出國組織（OPEC）實施石油禁運導致油價飆漲，連帶推升市場對於省油汽車的需求。該車2016年時取代Accord成為本田最暢銷車款，但隔年將寶座拱手讓給CR-V休旅車。

本田近年在美國業績持續下滑，主因是消費者傾向購買體型較大的休旅車與皮卡車，而非價格便宜的轎車。儘管轎車銷售近日低迷不振，但本田對於新款喜美信心滿滿。該公司高層表示，轎車需求在未來幾年將回升，原因在於年輕消費者希望找到替代休旅車的便宜選擇，喜美正好符合此條件。

(工商 )